Сборная Канады по хоккею впервые за шесть лет осталась без медалей чемпионата мира

Мужская сборная Швеции по хоккею обыграла команду Канады в матче за третье место на чемпионате мира, который принимает Чехия, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее соперники, которых букмекеры перед началом турнира считали главными фаворитами, сенсационно потерпели поражения в полуфиналах.

В матче за бронзу шведы оказались сильнее со счетом 3:2. В составе скандинавской команды дубль оформил Карл Грундстрем (13, 54 минуты), еще по шайбе забросил Эрик Карлссон (50) и Маркус Юханссон (60, в пустые ворота). У канадцев отличились Дилан Козенс (23) и Пьер-Люк Дюбуа (45).

Лучшим игроком матча за бронзу в составе шведов признали Грундстрема. Аналогичную награду у канадцев получил Джейми Олексяк, в активе которого одна результативная передача.

Сборная Швеции в 48-й раз стала призером чемпионата мира по хоккею и обошла по этому показателю СССР/Россию. Канадцы впервые с 2018 года не попали в тройку медалистов. На прошлом чемпионате мира они выиграли золото.

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