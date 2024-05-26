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Сборная Канады по хоккею впервые за шесть лет осталась без медалей чемпионата мира

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Матч сборных Швеции и Канады по хоккею на ЧМ-2024
Матч сборных Швеции и Канады по хоккею. Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мужская сборная Швеции по хоккею обыграла команду Канады в матче за третье место на чемпионате мира, который принимает Чехия, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее соперники, которых букмекеры перед началом турнира считали главными фаворитами, сенсационно потерпели поражения в полуфиналах.

В матче за бронзу шведы оказались сильнее со счетом 3:2. В составе скандинавской команды дубль оформил Карл Грундстрем (13, 54 минуты), еще по шайбе забросил Эрик Карлссон (50) и Маркус Юханссон (60, в пустые ворота). У канадцев отличились Дилан Козенс (23) и Пьер-Люк Дюбуа (45).

Лучшим игроком матча за бронзу в составе шведов признали Грундстрема. Аналогичную награду у канадцев получил Джейми Олексяк, в активе которого одна результативная передача.

Сборная Швеции в 48-й раз стала призером чемпионата мира по хоккею и обошла по этому показателю СССР/Россию. Канадцы впервые с 2018 года не попали в тройку медалистов. На прошлом чемпионате мира они выиграли золото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2107116-sbornaya-kanady-po-hokkeyu-vpervye-za-shest-let-ostalas-bez-medaley-chempionata-mira/

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