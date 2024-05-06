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Соперники сборной Казахстана совершили зрелищный камбэк в финале юношеского чемпионата мира по хоккею

Опубликовано:

Хоккеисты юношеской сборной Канады
Хоккеисты юношеской сборной Канады: ADAM IHSE/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

Юношеская сборная Канады по хоккею одержала победу на чемпионате мира среди команд до 18 лет, который состоялся в городе Эспоо (Финляндия), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче за титул чемпиона мира канадцам противостояли хоккеисты из США. Напомним, что на стадии группового этапа Канада разгромила сборную Казахстана со счетом 11:3 и возглавила группу В, не потерпев ни одного поражения по ходу всего турнира.

В финале Канада одержала победу над США со счетом 6:4.

В первом периоде преимущество осталось за американцами, они забили одну шайбу и смогли сохранить свои ворота «сухими». Вторая часть игры сложилась вничью, обе сборных забили по два гола. В заключительном отрезке канадцы неожиданно забили четыре, пропустили всего один и оформили камбэк в финале мирового первенства.

Напомним, ранее был озвучен состав основной сборной Казахстана на чемпионат мира – 2024 в Чехии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2096585-soperniki-sbornoy-kazahstana-sovershili-zrelishchnyy-kambek-v-finale-yunosheskogo-chempionata-mira-po-hokkeyu/

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