Соперники сборной Казахстана совершили зрелищный камбэк в финале юношеского чемпионата мира по хоккею

Юношеская сборная Канады по хоккею одержала победу на чемпионате мира среди команд до 18 лет, который состоялся в городе Эспоо (Финляндия), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче за титул чемпиона мира канадцам противостояли хоккеисты из США. Напомним, что на стадии группового этапа Канада разгромила сборную Казахстана со счетом 11:3 и возглавила группу В, не потерпев ни одного поражения по ходу всего турнира.

В финале Канада одержала победу над США со счетом 6:4.

В первом периоде преимущество осталось за американцами, они забили одну шайбу и смогли сохранить свои ворота «сухими». Вторая часть игры сложилась вничью, обе сборных забили по два гола. В заключительном отрезке канадцы неожиданно забили четыре, пропустили всего один и оформили камбэк в финале мирового первенства.

Напомним, ранее был озвучен состав основной сборной Казахстана на чемпионат мира – 2024 в Чехии.

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