Соперники сборной Казахстана совершили зрелищный камбэк в финале юношеского чемпионата мира по хоккею

Юношеская сборная Канады по хоккею одержала победу на чемпионате мира среди команд до 18 лет, который состоялся в городе Эспоо (Финляндия), сообщает корреспондент NUR.KZ.
В матче за титул чемпиона мира канадцам противостояли хоккеисты из США. Напомним, что на стадии группового этапа Канада разгромила сборную Казахстана со счетом 11:3 и возглавила группу В, не потерпев ни одного поражения по ходу всего турнира.
В финале Канада одержала победу над США со счетом 6:4.
В первом периоде преимущество осталось за американцами, они забили одну шайбу и смогли сохранить свои ворота «сухими». Вторая часть игры сложилась вничью, обе сборных забили по два гола. В заключительном отрезке канадцы неожиданно забили четыре, пропустили всего один и оформили камбэк в финале мирового первенства.
Напомним, ранее был озвучен состав основной сборной Казахстана на чемпионат мира – 2024 в Чехии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2096585-soperniki-sbornoy-kazahstana-sovershili-zrelishchnyy-kambek-v-finale-yunosheskogo-chempionata-mira-po-hokkeyu/