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Разгромом с 14 голами завершился матч сборной Казахстана с Канадой на чемпионате мира

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Момент матча юношеских сборных Канады и Казахстана по хоккею
Момент матча юношеских сборных Канады и Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Сборная Казахстана по хоккею потерпела разгромное поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (U18) в Финляндии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанских хоккеистов выступили лидеры группы B – сборная Канады.

Казахстан был разгромлен в заключительной встрече со счетом 3:11. Теперь команда, занявшая последнее место в группе B, сыграет за сохранение прописки в элитном дивизионе с Норвегией. Матч состоится 2 мая.

Казахстан – Канада (3:11)

0:1 - Гринтри (Джозефсон) - 05:01;

1:1 - Саркенов (Корнеев, Дурглишвили) - 11:34;

1:2 - Игинла (Ричи, Лучанко) - 15:42;

1:3 - Массе (Маккенна, Мартон) - 17:12 ГБ;

1:4 - Бодуан (Спенс, Гилл) - 23:02;

1:5 - Мьюс (Маккенна, Мартон) - 24:40;

1:6 - Деснойерс (Эйтчесон, Маккенна) - 27:40;

1:7 - Маккенна (Мартон) - 30:26;

1:8 - Мартон (Маккенна, Мьюс) - 36:18;

2:8 - Саркенов (Алибек, Шипилин) - 40:39 ГБ;

2:9 - Маррелли (Гринтри, Деснойерс) - 43:45;

2:10 - Маккенна (Элик, Мартон) - 54:48 ГБ;

3:10 - Саркенов (Алибек, Глухих) - 55:29;

3:11 - Бруник (Спенс, Бодуан) - 56:37.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2094080-razgromom-s-14-zabitymi-golami-zavershilsya-match-sbornoy-kazahstana-s-kanadoy-na-chempionate-mira/

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