Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по хоккею назвала окончательный состав на чемпионат мира

Опубликовано:

Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: пресс-служба КФХ

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по хоккею назвал окончательную заявку игроков на чемпионат мира, который стартует 10 мая в Чехии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Казахстанская команда выступит в группе «В» и поборется за выход в плей-офф с командами Франции, Германии, США, Латвии, Польши и Словакии. Уже сегодня сборная прибудет в Прагу, где проведет товарищеский матч с командой Великобритании.

Тренерский штаб сборной Казахстана заявил следующий состав:

  • Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба - «Барыс»)*, Сергей Кудрявцев («Арлан»)
  • Защитники: Дмитрий Бреус («Торпедо»), Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров (все – «Барыс») Артем Королев, Мади Диханбек (оба - «Номад»), Леонид Метальников («Адмирал»), Валерий Орехов («Металлург»)
  • Нападающие: Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Роман Старченко, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков (все – «Барыс»), Олег Бойко («Номад»), Дмитрий Гренц («Арлан»), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба - «Металлург»), Кирилл Панюков («Амур»).

Чемпионат мира по хоккею продлится до 26 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2096465-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-nazvala-okonchatelnyy-sostav-na-chempionat-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.