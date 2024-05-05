Сборная Казахстана по хоккею назвала окончательный состав на чемпионат мира

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по хоккею назвал окончательную заявку игроков на чемпионат мира, который стартует 10 мая в Чехии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Казахстанская команда выступит в группе «В» и поборется за выход в плей-офф с командами Франции, Германии, США, Латвии, Польши и Словакии. Уже сегодня сборная прибудет в Прагу, где проведет товарищеский матч с командой Великобритании.

Тренерский штаб сборной Казахстана заявил следующий состав:

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба - «Барыс»)*, Сергей Кудрявцев («Арлан»)

Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба - «Барыс»)*, Сергей Кудрявцев («Арлан») Защитники: Дмитрий Бреус («Торпедо»), Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров (все – «Барыс») Артем Королев, Мади Диханбек (оба - «Номад»), Леонид Метальников («Адмирал»), Валерий Орехов («Металлург»)

Дмитрий Бреус («Торпедо»), Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров (все – «Барыс») Артем Королев, Мади Диханбек (оба - «Номад»), Леонид Метальников («Адмирал»), Валерий Орехов («Металлург») Нападающие: Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Роман Старченко, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков (все – «Барыс»), Олег Бойко («Номад»), Дмитрий Гренц («Арлан»), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба - «Металлург»), Кирилл Панюков («Амур»).

Чемпионат мира по хоккею продлится до 26 мая.

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