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Главный тренер "Барыса" прокомментировал фиаско своих подопечных в КХЛ

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Главный тренер "Барыса" Олег Болякин
Главный тренер "Барыса" Олег Болякин: Пресс-служба ХК "Барыс"

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского ХК "Барыс" Олег Болякин прокомментировал девятое поражение своей команды подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Напомним, что 8 февраля казахстанская команда уступила петербургскому СКА и лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ.

"Хорошая игра, очень приличная по накалу. Парни выполняли всё, что от них требуется. Нам не хватает полшага для победы. Игроки всё делают правильно, работают правильно, с сумасшедшей самоотдачей, все стараются добыть эту победу, но чуть-чуть не хватает мастерства. Немного не дотерпели в концовке, но я поблагодарил ребят. Если они будут играть с такой самоотдачей и выполнением задания, победы придут. Молодые казахи в четвёртом звене добавляют от матча к матчу, мы даём им достаточно игрового времени, они своей самоотдачей придают энергию команде. ЛаБейт вышел на лёд, надеюсь, он может сыграть со "Спартаком"; а если нет, то сыграет на Дальнем Востоке. У Червени тоже повреждение, надеемся, к поездке приступит к работе и поможет нам", - рассказал Болякин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2060011-glavnyy-trener-barysa-prokommentiroval-fiasko-svoih-podopechnyh-v-khl/

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