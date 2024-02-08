Тысячный матч "Барыса" в КХЛ завершился драмой

Астанинский клуб "Барыс" потерпел очередное поражение в рамках матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды выступил санкт-петербургский хоккейный клуб СКА, занимающий вторую позицию в таблице Западной конференции КХЛ.

"Барыс", который находится на последней строчке Востока, был очень близок к сенсационной победе.

Первые голы были забиты лишь в третьем периоде, сначала на 42-й минуте отметился игрок "Барыса" Нельсон Ножье, однако под самый занавес матча в ворота наших хоккеистов забил Александр Никишин.

В овертайме победная шайба не была заброшена, а в серии буллитов решающую попытку реализовал игрок СКА Марат Хайруллин. Из-за этого "Барыс" потерпел девятое поражение кряду.

Дальнейшая судьба астанинского клуба в плей-офф КХЛ будет зависеть от результата матча "Лада" - "Амур", в случае победы хабаровской команды "Барыс" потеряет все шансы.

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