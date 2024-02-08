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"Барыс" лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

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Хоккеисты "Барыса". Командное фото
Хоккеисты "Барыса": Официальный сайт ХК "Барыс"

Хабаровский "Амур" одержал победу над тольяттинской "Ладой", что лишило астанинский "Барыс" шансов на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Основное время и овертайм встречи в Тольятти завершились нулевой ничьей. В серии буллитов гости оказались сильнее. "Барыс" же ранее в четверг по буллитам дома уступил санкт-петербургскому СКА в своем тысячном матче в КХЛ.

Благодаря победе "Амур", занимающий восьмое место в Восточной конференции, набрал 62 очка после 61 встречи. В активе "Барыса" теперь 46 баллов после 60 матчей. Астанчане замыкают таблицу конференции и математически не смогут добраться до восьмой позиции, которая является последней в зоне попадания в плей-офф.

Таким образом, "Барыс" во втором сезоне подряд не примет участия в розыгрыше Кубка Гагарина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2060004-barys-lishilsya-shansov-na-vyhod-v-pley-off-khl/

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