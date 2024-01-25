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Казахстанские хоккеисты завоевали бронзу юношеской Олимпиады

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Юношеская сборная Казахстана по хоккею
Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: instagram/olympickz/Нұрғали Жұмағазы

В Южно-корейском Канвоне юношеская сборная Казахстана по хоккею в формате 3х3 сыграла матч за бронзовые медали против Австрии в рамках зимних Олимпийских игр, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Со старта матча казахстанские хоккеисты захватили преимущество и повели в счете 4:1 в первом периоде. Второй временной отрезок австрийская команда отставала на два гола. В третьем периоде соперники казахстанской сборной смогли свести разницу в счете до минимума. Но не смотря на упорное сопротивление, юные хоккеисты сборной Казахстана смогли одержать победу. Итоговый счет - 6:5.

Таким образом, юношеская сборная Казахстана по хоккею становится бронзовыми призерами IV зимних Олимпийских игр.

Эта третья медаль юношеской Олимпиады для казахстанской сборной. Ранее, золото завоевал прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных.

Первую бронзу в копилку нашей сборной принесла шорт-трекистка Полина Омельчук.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2057439-kazahstanskie-hokkeisty-zavoevali-bronzu-yunosheskoy-olimpiady/

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