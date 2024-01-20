Казахстанец выиграл первое для страны золото зимней юношеской Олимпиады

Прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал первым казахстанским чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта республики.

Юношеская Олимпиада стартовала в южнокорейском Канвоне. В первый соревновательный день сборная Казахстана открыла счет выигранным медалям.

Мизерных первенствовал в прыжках на лыжах с трамплина, опередив 38 соперников из 21 страны. 16-летний спортсмен набрал 214 баллов.

Серебро в этой дисциплине выиграл австриец Ники Хаммл (210,7 балла), бронзу — поляк Лукаш Лукащик (209,7). Еще один казахстанец Илья Шильников занял 30-е место (124,4).

"Поздравляю весь Казахстан с первой золотой медалью на зимней юношеской Олимпиаде! Это первая награда высшей пробы в истории юношеских зимних Олимпиад, завоеванная нашими спортсменами. Отличное начало. Пусть все наши спортсмены также завоюют золотые медали на этой Олимпиаде! Поздравляю от всей души" , — заявил министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев.

На данный момент сборная Казахстана входит в число лидеров неофициального командного зачета. Выше находятся только Китай, Франция, Германия, Италия и Республика Корея, представители которых выиграли не только золото, но и другие медали.

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