Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанская шорт-трекистка выиграла медаль юношеской Олимпиады

Опубликовано:

Казахстанская шорт-трекистка Полина Омельчук
Полина Омельчук: Нургали Жумагазы / Olympic.kz

Полина Омельчук стала бронзовым призером в шорт-треке на дистанции 1000 метров и принесла сборной Казахстана вторую медаль зимней юношеской Олимпиады в южнокорейском Канвоне, передает NUR.KZ.

Изначально во время финала А произошло падение двух спортсменок. Представительница Нидерландов не смогла сразу покинуть лед, поэтому из соображений безопасности соревнование было прервано. После анализа эпизода судьи дисквалифицировали шорт-трекистку. Вновь на старт забега вышли четыре спортсменки.

В итоге 16-летняя Омельчук финишировала третьей, уступив чемпионке 0,797 секунды. Золото и серебро выиграли китаянки Ли Жинзи и Янг Жингру (+0,193) соответственно.

Для сборной Казахстана это вторая медаль юношеской Олимпиады-2024 после победы Ильи Мизерных в индивидуальных соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина. Представители республики поднялись на пятое место в неофициальном командном зачете Игр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2056598-kazahstanskaya-short-trekistka-vyigrala-medal-yunosheskoy-olimpiady/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.