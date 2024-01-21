Казахстанская шорт-трекистка выиграла медаль юношеской Олимпиады

Полина Омельчук стала бронзовым призером в шорт-треке на дистанции 1000 метров и принесла сборной Казахстана вторую медаль зимней юношеской Олимпиады в южнокорейском Канвоне, передает NUR.KZ.

Изначально во время финала А произошло падение двух спортсменок. Представительница Нидерландов не смогла сразу покинуть лед, поэтому из соображений безопасности соревнование было прервано. После анализа эпизода судьи дисквалифицировали шорт-трекистку. Вновь на старт забега вышли четыре спортсменки.

В итоге 16-летняя Омельчук финишировала третьей, уступив чемпионке 0,797 секунды. Золото и серебро выиграли китаянки Ли Жинзи и Янг Жингру (+0,193) соответственно.

Для сборной Казахстана это вторая медаль юношеской Олимпиады-2024 после победы Ильи Мизерных в индивидуальных соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина. Представители республики поднялись на пятое место в неофициальном командном зачете Игр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.