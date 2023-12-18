"Барыс" с новым тренерским штабом огласил состав на выездные матчи КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" возвращается после паузы в Континентальной хоккейной лиге и проведет выездные матчи, на которые стал известен список игроков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

После паузы, связанной с проведением Матча Звёзд КХЛ и «Кубка Первого канала», «Барыс» проведёт два матча в Уфе и Нижнекамске.

Состав команды на предстоящие игры:

Вратари: Юргис Дубинскас, Эдвард Паскуале, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Кристиан Хенкель, Егор Шалапов.

Нападающие: Даниил Апальков, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Энтони Камара, Джозеф ЛаБейт, Всеволод Логвин, Батырлан Муратов, Понтус Оберг, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Рудольф Червени, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей (по времени Астаны):

19 декабря в 20:00 «Салават Юлаев» - «Барыс»

21 декабря в 22:00 «Нефтехимик» - «Барыс»

Напомним, ранее "Барыс" объявил об отставке Галыма Мамбеталиева с поста исполняющего обязанности главного тренера. Вместо него был назначен Олег Болякин.

Решение руководства клуба об отставке позже прокомментировал сам Мамбеталиев.

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