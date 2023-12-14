Галым Мамбеталиев прокомментировал свою отставку из "Барыса"

Главный тренер национальной сборной Казахстана Галым Мамбеталиев после поражения от команды Беларуси (2:6) на Кубке Первого канала высказался о своём уходе из астанинского «Барыса», передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

«Смена тренера в „Барысе“? Для меня это было неожиданностью. Да, знали, что мы временно там работаем, я был исполняющим обязанности. Пришло время – поменяли. Ничего такого тут нет», — рассказал журналистам Мамбеталиев.

Столичный хоккейный клуб «Барыс» в текущем сезоне провёл 40 матчей. С 31 очком в активе астанинская команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. В следующей игре «Барыс» встретится в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым. Матч состоится 19 декабря.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Олег Болякин.

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