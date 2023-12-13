"Барыс" представил новый тренерский штаб

Исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" назначен Олег Болякин, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт астанинского хоккейного клуба.

Ранее эту должность занимал Галым Мамбеталиев. В октябре он возглавил "Барыс" после ухода из клуба белоруса Андрея Скабелки. Под руководством казахстанского специалиста команда одержала девять побед при 16 поражениях, занимая сейчас последнее, 12-е, место в таблице Восточной конференции.

Болякин на протяжении нескольких месяцев работал в "Барысе" генеральным директором. Он имеет звание Заслуженного тренера Республики Казахстан и опыт работы с молодежной национальной сборной, которую выводил в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Также Болякин работал главным тренером многих казахстанских команд, а с карагандинской "Сарыаркой" он стал чемпионом страны.

В новый тренерский штаб также войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева соответственно.

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