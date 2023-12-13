Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Барыс" представил новый тренерский штаб

Опубликовано:

Казахстанский хоккейный тренер Олег Болякин
Олег Болякин: Официальный сайт ХК "Барыс"

Исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" назначен Олег Болякин, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт астанинского хоккейного клуба.

Ранее эту должность занимал Галым Мамбеталиев. В октябре он возглавил "Барыс" после ухода из клуба белоруса Андрея Скабелки. Под руководством казахстанского специалиста команда одержала девять побед при 16 поражениях, занимая сейчас последнее, 12-е, место в таблице Восточной конференции.

Болякин на протяжении нескольких месяцев работал в "Барысе" генеральным директором. Он имеет звание Заслуженного тренера Республики Казахстан и опыт работы с молодежной национальной сборной, которую выводил в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Также Болякин работал главным тренером многих казахстанских команд, а с карагандинской "Сарыаркой" он стал чемпионом страны.

В новый тренерский штаб также войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2050522-barys-predstavil-novyy-trenerskiy-shtab/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.