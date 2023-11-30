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"Барыс" сенсационно обыграл лидера КХЛ

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"Барыс" хоккей клубы
"Барыс" хоккей клубы. Фото: hcbarys.kz

Астанинский "Барыс" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на домашнем льду одержал победу над лидером сводной таблицы - магнитогорским "Металлургом", передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У "Барыса" шайбы забросили Аркадий Шестаков (12 минута, в большинстве), Даниил Апальков (22, в большинстве), Эмиль Нургалиев (36), Алихан Омирбеков (43) и Адиль Бекетаев (50, в меньшинстве в пустые ворота). В составе "Металлурга" отличились Дмитрий Силантьев (29) и воспитанник астанинцев Никита Михайлис (55).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Барыса" Понтус Оберг, отдавший две голевые передачи. Защитник Кристиан Хенкель отметился одним голевым пасом и набрал дебютное очко в казахстанской команде после обмена из "Ак Барса".

В активе астанинцев теперь 29 баллов после 37 матчей. "Барыс" замыкает Восточную конференцию, но в сводной таблице КХЛ поднялся с последнего места, опередив китайский "Куньлунь Ред Стар" (Пекин).

У "Металлурга" осталось 54 очка после 38 игр. Это по-прежнему лучший результат не только в Восточной конференции, но и во всей КХЛ. При этом "Барыс" прервал победную серию магнитогорцев, которая длилась 11 матчей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2048535-barys-sensatsionno-obygral-lidera-khl/

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