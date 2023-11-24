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Лучший бомбардир "Барыса" ушел из команды

Опубликовано:

Райли Барбер
Райли Барбер: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" совершил обмен с казанским "Ак Барсом", в рамках которого команду покинул американский форвард Райли Барбер, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт казахстанского клуба.

В обратном направлении проследовал белорусский защитник Кристиан Хенкель. Контракт с ним рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Выступать 28-летний новичок будет под 24-м номером. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах "Ак Барса" и отдал две голевые передачи при показателе полезности "+7".

Что касается Барбера, то на момент ухода он был лучшим бомбардиром "Барыса" и вошел в число участников предстоящего Матча звезд КХЛ. В регулярном чемпионате 29-летний нападающий набрал 23 очка (10 шайб + 13 голевых передач) в 28 матчах при показателе полезности "-5". Американец подписал контракт с астанинцами в августе нынешнего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2047547-luchshiy-bombardir-barysa-ushel-iz-komandy/

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