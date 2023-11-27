Казахстанского хоккеиста признали лучшим нападающим недели в КХЛ

Игрок магнитогорского "Металлурга" и сборной Казахстана Никита Михайлис признан лучшим нападающим 12-й недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт турнира.

В трех матчах за указанный срок форвард набрал 8 очков (3 шайбы + 5 результативных передач) при показателе полезности "+8". В игре с челябинским "Трактором" (6:3) Михайлис отметился 6 набранными баллами (1+5), повторив рекорд результативности КХЛ в одной встрече. Казахстанец второй раз в карьере признан лучшим нападающим недели в лиге.

В номинации среди защитников первенствовал одноклубник Михайлиса Алексей Маклюков. Россиянин отдал три результативные передачи в трех матчах, совершив один отбор шайбы и два перехвата. Его показатель полезности за это время равен "+5".

Лучшим вратарем недели в четвертый раз в карьере признан Александр Самонов. Россиянин из уфимского "Салавата Юлаева" одержал две победы в трех матчах, отразив 98,72% бросков при показателе надежности 0,38. Всего в створ его ворот за это время было нанесено 78 бросков. В матче с "Трактором" (4:0) Самонов сыграл на ноль.

Лучшим новичком в третий раз в карьере признан Антон Силаев. Российский защитник нижегородского "Торпедо" отметился одним голом в трех матчах при показателе полезности "+4". На его счету за это время также шесть силовых приемов, три блокированных броска и один отбор шайбы.

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