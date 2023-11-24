Казахстанский хоккеист повторил рекорд КХЛ

Нападающий магнитогорского "Металлурга" и сборной Казахстана Никита Михайлис повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам за один матч, передает NUR.KZ.

В четверг форвард принял участие в домашней встрече с челябинским "Трактором". Хозяева выиграли со счетом 6:3, а Михайлис принял участие в каждой заброшенной шайбе. В его активе один гол и пять результативных передач. Одноклубники признали казахстанца лучшим игроком встречи.

Михайлис стал восьмым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось набрать шесть очков за матч. В числе рекордсменов также Брэндон Боченски, выступавший за сборную Казахстана и астанинский "Барыс".

Всего на счету 28-летнего Михайлиса в нынешнем регулярном чемпионате 21 очко (9+12) в 35 матчах при показателе полезности "-3". Это его первый сезон в составе "Металлурга". Ранее на профессиональном уровне хоккеист выступал только в системе "Барыса".

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