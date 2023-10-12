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Американский легионер Джереми Бракко покинул "Барыс"

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Джереми Бракко
Джереми Бракко. Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально сообщил о расторжении контракта с американским легионером Джереми Бракко по соглашению сторон, передает NUR.KZ.

"Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о расторжении контракта по соглашению сторон с Джереми Бракко. В текущем сезоне нападающий провёл в регулярном чемпионате КХЛ шесть матчей, за которые отметился одной заброшенной шайбой.

«Барыс» благодарит Джереми за время, проведённое в нашем клубе и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - гласит заявление на сайте клуба.

Напомним, ранее в клубе сменился главный тренер. Пост рулевого команды покинул белорусский специалист Андрей Скабелка и исполняющим обязанности был назначен Галым Мамбеталиев.

С новым тренерским штабом "Барыс" одержал уже две победы над челябинским "Трактором" и московским "Динамо".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2040779-amerikanskiy-legioner-dzheremi-brakko-pokinul-barys/

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