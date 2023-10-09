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"Барыс" одержал победу после пяти подряд поражений

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" победил челябинский "Трактор" в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

На свой лед "Барыс" выходил в качестве аутсайдера, занимая предпоследнее место в таблице Восточной конференции, с 11-ю баллами в активе. Челябинцы же располагаются на 5-м месте с 18-ю очками в копилке.

Эта встреча была также показательной, ведь столичная команда предстала с обновленным тренерским штабом. На посту главного тренера Андрея Скабелку сменил казахстанский специалист Галым Мамбеталиев, который добился успеха со сборной на прошедшем чемпионате мира.

Счет первыми в игре открыли астанинские хоккеисты. Новичок "Барыса" Всеволод Логвин в равных составах выводит команду вперед.

Увеличил разрыв в счете Аркадий Шестаков на старте второго периода. Хоккеист грамотно реализовал большинство.

Гости смогли отыграться только к концовке второй двадцатиминутке. Чарльз Робинсон поражает ворота казахстанской команды.

Итоговый счет - 2:1. "Барыс" одерживает первую победу спустя пять поражений подряд.

Следующую игру столичный клуб проведет на своей арене против московского "Динамо" 11 октября в 19:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2040255-barys-oderzhal-pobedu-posle-pyati-podryad-porazheniy/

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