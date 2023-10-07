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Андрей Скабелка покинул пост главного тренера "Барыса"

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Андрей Скабелка
Андрей Скабелка. Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

Белорусский специалист Андрей Скабелка официально подал в отставку с поста главного тренера хоккейного клуба "Барыс" после пяти подряд поражений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Андрей Владимирович возглавлял "Барыс" с 2018 по 2020 годы, когда команда дважды выходила во второй раунд плей-офф континентальной хоккейной лиги и боролась за Кубок Гагарина. Такой же успех был и в сезоне 2022-2023.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.

У "Барыса" сейчас пять поражений подряд и предпоследнее место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2040005-andrey-skabelka-pokinul-post-glavnogo-trenera-barysa/

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