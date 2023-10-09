Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Барыс" объявил новый тренерский штаб

Опубликовано:

Тренерский штаб "Барыс"
Тренерский штаб "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил обновленный тренерский штаб, после того как с поста главного тренера ушел белорусский специалист Андрей Скабелка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Как гласит официальное заявление столичного хоккейного клуба, тренерский штаб теперь выглядит следующим образом:

"Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев. В его штаб вошли Константин Пушкарёв (ассистент главного тренера), Александр Высоцкий (тренер нападающих), Ерлан Сагымбаев (тренер защитников), Александр Березенский (тренер по ОФП)", - заявляет на официальном сайте пресс-служба "Барыса".

Напомним, бывший главный тренер астанинской команды Андрей Скабелка покинул пост рулевого команды после пяти подряд поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Сегодня же, "Барыс" проведет домашний матч против челябинского "Трактора" в 19:30 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2040200-barys-obyavil-novyy-trenerskiy-shtab/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.