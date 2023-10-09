"Барыс" объявил новый тренерский штаб

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил обновленный тренерский штаб, после того как с поста главного тренера ушел белорусский специалист Андрей Скабелка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Как гласит официальное заявление столичного хоккейного клуба, тренерский штаб теперь выглядит следующим образом:

"Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев. В его штаб вошли Константин Пушкарёв (ассистент главного тренера), Александр Высоцкий (тренер нападающих), Ерлан Сагымбаев (тренер защитников), Александр Березенский (тренер по ОФП)", - заявляет на официальном сайте пресс-служба "Барыса".

Напомним, бывший главный тренер астанинской команды Андрей Скабелка покинул пост рулевого команды после пяти подряд поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Сегодня же, "Барыс" проведет домашний матч против челябинского "Трактора" в 19:30 по времени Астаны.

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