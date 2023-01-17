Казахстанские хоккеисты одержали четвертую победу подряд на Универсиаде в США

Хоккей. Иллюстративное фото: skynesher / Getty Images

Студенческая сборная Казахстана по хоккею продолжила победную серию на Универсиаде в Лэйк-Плэсид - в своем четвертом матче она разгромила команду Словакии, пишет Sports.kz.

Казахстан выиграл у Словакии со счетом 4:0, одержав четвертую подряд победу на Универсиаде в США. Шайбы забросили Максим Мухаметов, Станислав Александров, Батырлан Муратов и Олег Бойко.

Как отмечает издание, Казахстан сумел взять реванш за поражение на Универсиаде в 2019 году. Тогда казахстанцы уступили сборной Словакии в полуфинале со счетом 0:4.

Напомним, ранее хоккеисты из Казахстана одержали еще три победы. Наша сборная уже разгромила Южную Корею со счетом 5:1, Венгрию со счетом 9:1 и Великобританию, забросив в ворота британцев 15 шайб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2005593-kazahstanskie-hokkeisty-oderzhali-chetvertuyu-pobedu-podryad-na-universiade-v-ssha/