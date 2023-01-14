Казахстанские хоккеисты одержали вторую разгромную победу на Универсиаде-2023

Студенческая сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею одержала вторую крупную победу на Универсиаде-2023 в американском Лейк-Плэсиде, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

Во втором матче группового этапа нашей команде противостояла Венгрия. В первом же периоде казахстанские хоккеисты забросили пять безответных шайб. За быстрой шайбой Артема Королева последовали дубль Абая Мангисбаева, голы Максима Мусорова и Олега Бойко.

Во втором отрезке игры еще три шайбы побывали в воротах соперника - отличились Саян Данияр, Станислав Александров, а большинство реализовал Максим Мусоров. В третьем периоде еще один гол забил Саян Данияр, сопернику удалось отыграть одну шайбу в концовке встрече. 9:1 - вторая победа сборной Казахстана на турнире.

Ранее наша сборная со счетом 5:1 обыграла Южную Корею. 16 января Казахстан сыграет против Великобритании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2005358-kazahstanskie-hokkeisty-oderzhali-vtoruyu-razgromnuyu-pobedu-na-universiade-2023/