Сборная Казахстана по хоккею забросила 15 шайб в ворота Великобритании на Универсиаде-2023

Сборная Казахстана по хоккею провела очередной матч в рамках Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США). Наша команда победила Великобританию, передает NUR.KZ со ссылкой на hcbarys.kz.
Встреча прошла под диктовку казахстанцев, которые ещн в стартовом отрезке создали для себя комфортный разрыв в счете.
Батырлан Муратов оформил хет-трик, два точных броска на счету Максима Мухаметова, еще по разу отличились Всеволод Логвин, Артем Королев, Данил Бутенко, Алихан Омирбеков и Али Касенов. Андрей Шутов отразил 19 бросков в створ.
Казахстан - Великобритания 15:1 (6:1, 7:0, 2:0)
04:13 – 1:0 – Муратов (Диханбек)
05:27 – 1:1 – Роджерс (Киог, Уотсон)
10:58 – 2:1 – Муратов ГБ
11:42 – 3:1 – Мухаметов
12:28 – 4:1 – Логвин (Диханбек)
14:02 – 5:1 – Гавриленко (Касенов, Королёв) ГБ
16:26 – 6:1 – Королёв (Гавриленко, Касенов)
20:20 – 7:1 – Бутенко (Никитин, Мухаметов)
26:51 – 8:1 – Омирбеков (Мухаметов, Бутенко)
32:01 – 9:1 – Муратов (Мухаметов)
33:36 – 10:1 – Дёмин (Данияр, Мусоров)
33:59 – 11:1 – Касенов (Мангисбаев, Гавриленко)
36:23 – 12:1 – Полохов (Данияр, Мусоров)
37:00 – 13:1 – Гавриленко (Диханбек, Мангисбаев) ГБ
52:56 – 14:1 – Полохов (Данияр) ГМ
58:10 – 15:1 – Мухаметов (Муратов, Бутенко)
Вратари: Шутов – Лайонс (Крейн, 33:59-60:00)
Добавим, что теперь в активе Казахстана три победы в трех матчах. В следующей игре казахстанцы сыграют против Словакии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2005462-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-zabrosila-15-shayb-v-vorota-velikobritanii-na-universiade-2023/