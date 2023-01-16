Сборная Казахстана по хоккею забросила 15 шайб в ворота Великобритании на Универсиаде-2023

Матч Казахстан - Великобритания. Фото: hcbarys.kz

Сборная Казахстана по хоккею провела очередной матч в рамках Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США). Наша команда победила Великобританию, передает NUR.KZ со ссылкой на hcbarys.kz.

Встреча прошла под диктовку казахстанцев, которые ещн в стартовом отрезке создали для себя комфортный разрыв в счете.

Батырлан Муратов оформил хет-трик, два точных броска на счету Максима Мухаметова, еще по разу отличились Всеволод Логвин, Артем Королев, Данил Бутенко, Алихан Омирбеков и Али Касенов. Андрей Шутов отразил 19 бросков в створ.

Казахстан - Великобритания 15:1 (6:1, 7:0, 2:0)

04:13 – 1:0 – Муратов (Диханбек)

05:27 – 1:1 – Роджерс (Киог, Уотсон)

10:58 – 2:1 – Муратов ГБ

11:42 – 3:1 – Мухаметов

12:28 – 4:1 – Логвин (Диханбек)

14:02 – 5:1 – Гавриленко (Касенов, Королёв) ГБ

16:26 – 6:1 – Королёв (Гавриленко, Касенов)

20:20 – 7:1 – Бутенко (Никитин, Мухаметов)

26:51 – 8:1 – Омирбеков (Мухаметов, Бутенко)

32:01 – 9:1 – Муратов (Мухаметов)

33:36 – 10:1 – Дёмин (Данияр, Мусоров)

33:59 – 11:1 – Касенов (Мангисбаев, Гавриленко)

36:23 – 12:1 – Полохов (Данияр, Мусоров)

37:00 – 13:1 – Гавриленко (Диханбек, Мангисбаев) ГБ

52:56 – 14:1 – Полохов (Данияр) ГМ

58:10 – 15:1 – Мухаметов (Муратов, Бутенко)

Вратари: Шутов – Лайонс (Крейн, 33:59-60:00)

Добавим, что теперь в активе Казахстана три победы в трех матчах. В следующей игре казахстанцы сыграют против Словакии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2005462-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-zabrosila-15-shayb-v-vorota-velikobritanii-na-universiade-2023/