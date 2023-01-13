Сборная Казахстана по хоккею с победы стартовала на Универсиаде-2023

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В своем первом матче на зимней Универсиаде-2023 студенческая сборная Казахстана встретилась с командой Южной Кореи, пишет пресс-служба казахстанской федерации хоккея.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Казахстана.

В первом периоде счет открыли наши хоккеисты, гол забил Алдияр Нурлан. На старте второго отрезка матча сопернику удалось сравнять, но спустя 4 минуты Максим Мусоров вернул преимущество своей команды.

До конца периода казахстанские хоккеисты забросили еще три шайбы, две из которых в большинстве. Дубль оформил Кирилл Полохов, точку поставил Максим Мухаметов.

Корея - Казахстан - 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

05:21 - 0:1 - Нурлан (Касенов)

20:07 - 1:1 - Чан (Чон)

25:42 - 1:2 - Мусоров (Сулейменов)

34:27 - 1:3 - Полохов (Мусоров, Данияр)

36:35 - 1:4 - Полохов (Мусоров) ГБ

38:06 - 1:5 - Мухаметов (Муратов, Бутенко) ГБ

Вратари: Ли – Калмыков

Следующий матч студенческая сборная Казахстана проведет 13 января против Венгрии в 20:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2005294-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-s-pobedy-startovala-na-universiade-2023/