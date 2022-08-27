ХК "Барыс" уступил "Металлургу" на турнире в Челябинске

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" из Нур-Султана потерпел поражение от "Металлурга" (Магнитогорск) в матче турнира Кубок Губернатора Челябинской области, передает NUR.KZ.

Данная встреча стала для казахстанской команды последней в рамках предсезонного турнира. Итоговый счет составил 5:2 в пользу "Металлурга".

На 22-й минуте Денис Зернов вывел магнитогорскую команды вперед. "Барыс" сравнял усилиями Энтони Луиса. Максим Карпов сделал счет 2:1 в пользу "Металлурга", после чего Аркадий Шестаков вернул ничью на табло.

После этого забивали исключительно соперники: сначала отметился Джош Карри, а затем Данила Юров оформил дубль.

Добавим, ранее "Барыс" обыграл "Автомобилист". Во второе игре наш клуб проиграл "Трактору".

"Металлург" – "Барыс" 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)

1:0 – 21:23 – Зернов (Карпов, Голдобин)

1:1 – 26:40 – Луис (Гусейнов) ГБ

2:1 – 27:52 – Карпов (Зернов, Голдобин)

2:2 – 28:32 – Шестаков (Петухов, Сергиенко)

3:2 – 38:31 – Карри (Гребенкин)

4:2 – 43:28 – Юров (Акользин, Ерёменко)

5:2 – 59:56 – Юров ГМ ПВ

Вратари: Кошечкин (Моисеев, 43:28-60:00) - Шутов

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1985200-hk-barys-ustupil-metallurgu-na-turnire-v-chelyabinske/