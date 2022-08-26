ХК "Барыс" уступил во втором матче на турнире в Челябинске

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" уступил во втором матче Кубка Губернатора Челябинской области, который входит в предсезонную подготовку команды, передает NUR.KZ.

Подопечные Андрея Скабелки встречались с местным "Трактором". Игра в Челябинске завершилась поражением "Барыса" со счетом 2:3.

Во втором периоде Линден Вей вывел казахстанский клуб вперед. После этого "Трактор" смог дважды отличиться взятием ворот - забили Антон Бурдасов и Никита Тертышный.

Максим Шабанов в третьем периоде увеличил преимущество "Трактора". Под занавес матча Линдей Вей оформил дубль, однако команде это не помогло - челябинский клуб победил.

"Трактор" – "Барыс" 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

0:1 – 20:40 – Вей (Михайлис, Грэм)

1:1 – 31:28 – Бурдасов (Яруллин) ГБ

2:1 – 34:22 – Тертышный (Хохряков, Бурдасов) ГБ

3:1 – 46:13 – Шабанов (Бывальцев, Телегин) ГБ

3:2 – 50:18 – Вей (Гусейнов) ГБ

Вратари: Мыльников – Бояркин

Напомним, в первом матче "Барыс" выиграл у "Автомобилиста". Следующая игра состоится завтра, 27 августа. Соперником выступит магнитогорский "Металлург".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1984973-hk-barys-ustupil-vo-vtorom-matche-na-turnire-v-chelyabinske/