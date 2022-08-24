ХК "Барыс" одержал победу в первом матче на турнире в Челябинске

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" стал победителем в матче против "Автомобилиста" на Кубке Губернатора Челябинской области (Челябинск, Россия), передает NUR.KZ.

Для команды из Нур-Султана прошедшая встреча стала первой в рамках предсезонного турнира.

На десятой минуте первого периода Никита Михайлис открыл счет. "Автомобилист" (Екатеринбург) смог отыграться только в третьем - на 50-й минуте удачно сыграл Брук Мэйсек.

Спустя несколько минут Михайлис вновь отличился, выведя "Барыс" вперед. В итоге матч так и завершился со счетом 2:1.

Впереди столичный клуб ждут матчи против "Трактора" (Челябинск) и "Металлурга" (Магнитогорск).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1984658-hk-barys-oderzhal-pobedu-v-pervom-matche-na-turnire-v-chelyabinske/