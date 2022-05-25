Немецкий хоккеист установил новый рекорд НХЛ

Леон Драйзайтль. Фото: Derek Leung/Getty Images

Нападающий "Эдмонта" Леон Драйзайтль стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, который сумел набрать 3+ очка в четырех матчах плей-офф подряд, сообщает сайт НХЛ.

Форвард "Эдмонтона" сделал 3 результативные передачи в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с "Калгари" (5:3, 3-1).

Немецкий нападающий стал новым рекордсменом Кубка Стэнли, набрав 3 или более очков в 4 матчах подряд. В первых трех играх серии он набирал 3 (1+2), 3 (1+2) и 4 (0+4) очка соответственно.

Всего в текущем плей-офф у Леона стало 22 (7+15) балла в 11 играх. Он идет на втором месте среди лучших бомбардиров турнира после партнера по команде Коннора Макдэвида (25 баллов).

Кроме того, Драйзайтль стал вторым игроком в истории "Эдмонтона", сделавшим по 2+ передачи в четырех играх плей-офф подряд. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (5 игр подряд в плей-офф-1983.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971013-nemetskiy-hokkeist-ustanovil-novyy-rekord-nhl/