Стали известны четвертьфинальные пары ЧМ-2022 по хоккею

Иллюстративное фото: Bruce Bennett/Getty Images

Завершился групповой этап чемпионата мира-2022 по хоккею среди мужчин в Финляндии, передает NUR.KZ.

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По итогам группового этапа стали известны пары команд, которые сыграют друг против друга на стадии 1/4 финала.

Занявшая первое место в группа А Швейцария встретится с командой США. Действующие чемпионы мира канадцы сразятся со сборной Швеции. Германия выявит сильнейшего в матче с Чехией. Финляндия же сыграет со Словакией.

Все матчи за выход в полуфинал состоятся 26 мая.

Напомним, что сборная Казахстана завершила чемпионат мира-2022, заняв седьмое место в группе А. Тем самым наши хоккеисты сохранили прописку в элитном дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970970-stali-izvestny-chetvertfinalnye-pary-chm-2022-po-hokkeyu/