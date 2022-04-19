Стал известен расширенный состав сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: vk.com/kazakhstanhockey

Тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею огласил расширенный состав команды на чемпионат мира в Финляндии, передает пресс-служба Казахстанской федерации хоккея.

Напомним, что мировое первенство пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Сборная Казахстана сыграет в группе А вместе с командами Канады, Словакии, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции.

17 апреля в Нур-Султане стартовали учебно-тренировочные сборы национальной команды.

Также стал известен расширенный состав сборной Казахстана на первые УТС:

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба - "Барыс"), Сергей Кудрявцев ("Южный Урал", г. Орск), Илья Румянцев ("Арлан")

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов (все – "Барыс"), Джесси Блэкер ("Автомобилист"), Дмитрий Громов ("Торпедо"), Даррен Диц (ЦСКА), Артем Королев, Александр Пелевин (оба - "Номад"), Леонид Метальников ("Адмирал"), Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов (оба – "Сарыарка"), Виктор Сведберг ("Авангард"), Иван Степаненко ("Бейбарыс")

Нападающие: Алихан Асетов, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Аркадий Шестаков (все - "Барыс"), Павел Акользин ("Металлург"), Станислав Александров, Максим Мухаметов ("Номад"), Дмитрий Гренц ("Торпедо"), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба – "Сарыарка"), Батырлан Муратов ("Рованиеми Киекко", Финляндия), Кирилл Панюков ("Ак Барс"), Евгений Рымарев ("Югра"), Дмитрий Шевченко ("Авангард").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1965820-stal-izvesten-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-mira-po-hokkeyu/