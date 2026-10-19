Девушки оказались в полиции из-за плаката на матче между "Актобе" и "Ордабасы"
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В Актобе полицейские нашли несовершеннолетних девушек, которые показывали плакат негативного содержания на футбольном матче, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в ходе мониторинга социальных сетей полицией установлена публикация, на которой несовершеннолетние девушки демонстрируют плакат негативного содержания во время футбольного матча между командами "Актобе" и "Ордабасы".
Стражами порядка установлены личности несовершеннолетних. В присутствии родителей с ними проведена профилактическая беседа. Родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
"Несовершеннолетние осознали недопустимость своих действий", - отметили в ДП Актюбинской области.
Полиция призвала родителей уделять особое внимание воспитанию детей, разъяснять им правила поведения в общественных местах и ответственность за противоправные действия.
Напомним, матч между шымкентским "Ордабасы" и "Актобе" в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ) сезона-2026 проходил на центральном стадионе Актобе 17 октября. Он завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2444643-devushki-okazalis-v-policii-iz-za-plakata-na-matche-mezhdu-aktobe-i-ordabasy/
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