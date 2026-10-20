ФК "Актобе" выплатит штрафы за девушек со скандальным плакатом

Футбольный клуб "Актобе" сделал два заявления после сообщения полиции о том, что родителей несовершеннолетних болельщиц привлекли к ответственности из-за скандального плаката на матче с "Ордабасы", передает NUR.KZ.

"Мы - сплоченный коллектив футбольного клуба "Актобе", который всегда с большим уважением относится к миру футбола. Наши болельщики и футболисты умеют уважать представителей всех национальностей и рас.

Наша команда - яркое свидетельство межнациональной дружбы. Личные взгляды отдельных людей не являются позицией клуба. Футбол - это площадка для единства, а не для разногласий. Призываем каждого болельщика беречь честь клуба, уважать друг друга и соблюдать спортивную этику", - говорится в первом заявлении, опубликованном на официальной странице клуба в Instagram.

Позже появился второй пост. В нем сообщается, что ФК выплатит штрафы, наложенные на родителей несовершеннолетних фанаток.

"Мы не оставим наших девушек без поддержки. Для футбольного клуба "Актобе" важен каждый болельщик. Клуб полностью возместит расходы всем шести девушкам, получившим штрафы. Наши девушки полностью осознали свою неправоту. Они пообещали и впредь поддерживать команду, а в следующий раз действовать строго "по правилам", - пояснили в клубе.

Напомним, на матче между шымкентским "Ордабасы" и "Актобе", который проходил на центральном стадионе Актобе и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей, несовершеннолетние болельщицы показали плакат негативного содержания. Полиция их нашла. В присутствии родителей с ними была проведена профилактическая беседа. Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

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