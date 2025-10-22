"Кайрат" может перенести домашние матчи Лиги чемпионов в Астану

Руководство футбольного клуба "Кайрат" сообщило, что матчи команды из Алматы из-за погодных условий могут начать проводить в Астане, сообщает Sports24.kz.

Руководитель Кайрат Боранбаев сообщил, что сейчас рассматривается вариант переноса зимних матчей в столицу - на стадион "Astana Arena". По словам функционера, такое решение будет зависеть от погодных условий и комфорта болельщиков.

"Со стороны УЕФА нам подтвердили, что мы имеем право изменить место проведения. Решение примем после матча с "Интером", который состоится 6 ноября. Мы очень хотим сыграть в Алматы - это наш дом, и команда чувствует здесь особую атмосферу.

Но декабрьская погода может создать неудобства для болельщиков. Мы это уже видели на игре "Астаны" против "Челси" 12 декабря прошлого года", - отметил Боранбаев.

Напомним, в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА алматинцы на домашнем стадионе сыграли вничью с кипрским "Пафосом" (0:0).

После стало известно, сколько заработает алматинский футбольный клуб "Кайрат" за ничью в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26.

