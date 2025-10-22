"Кайрат" может перенести домашние матчи Лиги чемпионов в Астану
Опубликовано:
Руководство футбольного клуба "Кайрат" сообщило, что матчи команды из Алматы из-за погодных условий могут начать проводить в Астане, сообщает Sports24.kz.
Руководитель Кайрат Боранбаев сообщил, что сейчас рассматривается вариант переноса зимних матчей в столицу - на стадион "Astana Arena". По словам функционера, такое решение будет зависеть от погодных условий и комфорта болельщиков.
"Со стороны УЕФА нам подтвердили, что мы имеем право изменить место проведения. Решение примем после матча с "Интером", который состоится 6 ноября. Мы очень хотим сыграть в Алматы - это наш дом, и команда чувствует здесь особую атмосферу.
Но декабрьская погода может создать неудобства для болельщиков. Мы это уже видели на игре "Астаны" против "Челси" 12 декабря прошлого года", - отметил Боранбаев.
Напомним, в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА алматинцы на домашнем стадионе сыграли вничью с кипрским "Пафосом" (0:0).
После стало известно, сколько заработает алматинский футбольный клуб "Кайрат" за ничью в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Красивый сейв Темирлана Анарбекова в матче с "Пафосом" отметили в УЕФА (видео)
- Сколько заработал алматинский "Кайрат" за историческое первое очко в Лиге чемпионов
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2300208-kayrat-mozhet-perenesti-domashnie-matchi-ligi-chempionov-v-astanu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах