Даже в Бельгии: как поклонники "Кайрата" по всему миру болели за команду из Алматы (видео)
Опубликовано:
Болельщики "Кайрата" в соцсетях делились кадрами того, как поддерживали футбольный клуб в матче Лиги чемпионов УЕФА за пределами стадиона, передает NUR.KZ.
Как выяснилось, за "Кайрат" переживали не только в Казахстане, но и поклонники в Бельгии. Там даже есть фан-клуб алматинской команды.
Как и всегда, матч в рамках Лиги чемпионов привлек внимание детей. Они эмоционально поддерживали команду перед телевизором.
Маленькие болельщики, кажется, запомнят матч надолго.
Другие совмещали просмотр матча с хобби. Правда, гол "Пафоса" в ворота "Кайрата" отвлек болельщика. К счастью, гол потом не засчитали.
Напомним, футболисты казахстанского "Кайрата" на своем поле сыграли вничью с кипрским "Пафосом" в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, хотя играли в большинстве.
При этом, до начала матча "Кайрата" с "Пафосом" казахстанцы на просторах социальной сети Threads высказывали недовольство ситуацией с продажей билетов. По их словам, некоторых болельщиков запускали бесплатно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Кайрат" в большинстве сыграл вничью с "Пафосом" и набрал первое очко в Лиге чемпионов
- Фанаты "Кайрата" почтили память умершего футболиста Диаса Толеу на матче с "Пафосом"
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2299866-fanaty-dazhe-v-belgii-kak-poklonniki-kayrata-po-vsemu-miru-boleli-za-komandu-iz-almaty-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах