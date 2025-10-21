Даже в Бельгии: как поклонники "Кайрата" по всему миру болели за команду из Алматы (видео)

Болельщики "Кайрата" в соцсетях делились кадрами того, как поддерживали футбольный клуб в матче Лиги чемпионов УЕФА за пределами стадиона, передает NUR.KZ.

Как выяснилось, за "Кайрат" переживали не только в Казахстане, но и поклонники в Бельгии. Там даже есть фан-клуб алматинской команды.

Как и всегда, матч в рамках Лиги чемпионов привлек внимание детей. Они эмоционально поддерживали команду перед телевизором.

Маленькие болельщики, кажется, запомнят матч надолго.

Другие совмещали просмотр матча с хобби. Правда, гол "Пафоса" в ворота "Кайрата" отвлек болельщика. К счастью, гол потом не засчитали.

Напомним, футболисты казахстанского "Кайрата" на своем поле сыграли вничью с кипрским "Пафосом" в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, хотя играли в большинстве.

При этом, до начала матча "Кайрата" с "Пафосом" казахстанцы на просторах социальной сети Threads высказывали недовольство ситуацией с продажей билетов. По их словам, некоторых болельщиков запускали бесплатно.

