Сборная Казахстана по футболу впервые за год поднялась в рейтинге ФИФА

Мужская сборная Казахстана улучшила положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Рейтинг был обновлен по итогам последних матчей национальных команд. Сборная Казахстана в октябре провела две встречи в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. На своем поле команда разгромила Лихтенштейн (4:0), а на выезде сыграла вничью с Северной Македонией (1:1).

В обновленном рейтинге сборная Казахстана поднялась на три позиции и заняла 115-ю строчку. Теперь ее соседями являются Ливия и Намибия.

Для казахстанцев это первое улучшение положение в 2025 году. До этого команда добивалась прогресса в прошлом октябре, когда поднялась со 109-го на 107-е место.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила сборная Испании. Действующие чемпионы мира аргентинцы сместили Францию со второй строчки. Из первой десятки выпала Хорватия, а вернулась туда Германия.

Мужской рейтинг ФИФА от 17 октября 2025 года:

1. Испания – 1880,76 очка;

2. Аргентина – 1872,43;

3. Франция – 1862,71;

4. Англия – 1824,30;

5. Португалия – 1778,00;

6. Нидерланды – 1759,96;

7. Бразилия – 1758,85;

8. Бельгия – 1740,01;

9. Италия – 1717,15;

10. Германия – 1713,39...

115. Казахстан – 1168,47.

