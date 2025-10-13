Сборная Казахстана упустила победу над Северной Македонией и лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Мужские сборные Казахстана и Северной Македонии по футболу не выявили победителя в очном матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках восьмого тура группы J. Матч прошел на стадионе "Тоше Проески" в Скопье и завершился ничьей со счетом 1:1.
Гости вышли вперед на 54-й минуте. После навеса защитника Яна Вороговского хавбек Динмухамед Караман выиграл борьбу за мяч и с близкого расстояния точно пробил через себя. Это его дебютный гол за сборную Казахстана.
Хозяева поля отыгрались на 74-й минуте. Полузащитник и капитан македонцев Энис Барди поразил ворота прямым ударом со штрафного.
Ничья позволила сборной Казахстана набрать семь очков. Команда, которой руководит исполняющий обязанности главного тренера Талгат Байсуфинов, осталась на четвертой позиции и лишилась математических шансов на попадание на чемпионат мира.
Казахстанцы завершат отборочный цикл 15 ноября домашним матчем с Бельгией на "Астана Арене". Его пропустят полузащитники Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат, которые в минувшей встрече получили желтые карточки и будут дисквалифицированы.
Македонцы с 13 баллами после семи встреч опустились на второе место в группе. Лидером стала сборная Бельгии, которая в параллельном матче обыграла Уэльс (4:2) и набрала 14 очков.
Турнирное положение в группе J:
- Бельгия — 14 очков (6 матчей)
- Северная Македония — 13 (7)
- Уэльс — 10 (7)
- Казахстан — 7 (7)
- Лихтенштейн — 0 (6)
Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
