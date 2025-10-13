Сборная Казахстана упустила победу над Северной Македонией и лишилась шансов выйти на ЧМ-2026

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Сборная Казахстана упустила победу над Северной Македонией и лишилась шансов выйти на ЧМ-2026

      Опубликовано:

      Сборная Казахстана по футболу в 2025 году
      Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

      Мужские сборные Казахстана и Северной Македонии по футболу не выявили победителя в очном матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в рамках восьмого тура группы J. Матч прошел на стадионе "Тоше Проески" в Скопье и завершился ничьей со счетом 1:1.

      Гости вышли вперед на 54-й минуте. После навеса защитника Яна Вороговского хавбек Динмухамед Караман выиграл борьбу за мяч и с близкого расстояния точно пробил через себя. Это его дебютный гол за сборную Казахстана.

      Хозяева поля отыгрались на 74-й минуте. Полузащитник и капитан македонцев Энис Барди поразил ворота прямым ударом со штрафного.

      Ничья позволила сборной Казахстана набрать семь очков. Команда, которой руководит исполняющий обязанности главного тренера Талгат Байсуфинов, осталась на четвертой позиции и лишилась математических шансов на попадание на чемпионат мира.

      Казахстанцы завершат отборочный цикл 15 ноября домашним матчем с Бельгией на "Астана Арене". Его пропустят полузащитники Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат, которые в минувшей встрече получили желтые карточки и будут дисквалифицированы.

      Македонцы с 13 баллами после семи встреч опустились на второе место в группе. Лидером стала сборная Бельгии, которая в параллельном матче обыграла Уэльс (4:2) и набрала 14 очков.

      Турнирное положение в группе J:

      1. Бельгия — 14 очков (6 матчей)
      2. Северная Македония — 13 (7)
      3. Уэльс — 10 (7)
      4. Казахстан — 7 (7)
      5. Лихтенштейн — 0 (6)

      Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.