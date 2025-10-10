Сборная Казахстана по футболу разгромила Лихтенштейн в квалификации чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по футболу одержала крупную победу над Лихтенштейном в матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках седьмого тура группы J. Это была первая игра после назначения Талгата Байсуфинова исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана. Матч прошел на "Астана Арене" и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Первый мяч забил нападающий Галымжан Кенжебек (26 минута), который после передачи полузащитника Исламбека Куата выполнил точный удар из-за пределов штрафной площади.

Вскоре преимущество казахстанцев упрочил хавбек Бахтиер Зайнутдинов (28). Он замкнул прострел Кенжебека и обновил собственный рекорд по числу голов в сборной Казахстана (теперь их 15).

После перерыва преимущество хозяев поля стало разгромным. Кенжебек еще раз поразил верхний угол ворот соперника и оформил дубль (59). Голевой передачей отметился защитник Ян Вороговский.

Окончательный счет установил Алибек Касым (81). Защитник после углового из пределов штрафной отправил мяч в ворота.

Победа стала второй для казахстанцев в нынешнем отборочном цикле. Первая была тоже добыта в матче с Лихтенштейном, но на выезде (2:0).

Сборная Казахстана с шестью очками после шести матчей занимает предпоследнее четвертое место в группе. Лихтенштейн без набранных баллов замыкает таблицу. Лидирует Северная Македония (11 очков), дальше идут Бельгия и Уэльс (по 10).

Следующий матч казахстанцы проведут 13 октября на выезде с Северной Македонией. Матч в Скопье начнется в 23:45 по времени Астаны.

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Сборная Казахстана лишилась шансов на прямой выход, но сохраняет математические шансы на попадание в стыки.

