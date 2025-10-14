Большая крыса едва не сорвала матч соперников сборной Казахстана (видео)
Курьезный случай произошел на матче Уэльс — Бельгия в отборочном турнире чемпионата мира-2026 по футболу - на поле выбежала большая крыса, передает Sports.kz.
Как пишет издание, инцидент произошел в середине второго тайма, из-за выбежавшей на поле крысы даже пришлось прервать игру.
Сначала грызуна попытался поймать вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, но безуспешно. В итоге "выпроводил" крысу с футбольного поля нападающий сборной Уэльса Бреннан Джонсон.
Сама игра завершилась победой сборной Бельгии со счетом 4:2. У Бельгии голы забили Кевин Де Брюйне, Тома Менье и Леандро Троссард, а у Уэльса отличились Джо Родон и Нейтан Бродхед.
Напомним, что в группе с Бельгией и Уэльсом также выступает сборная Казахстана, которая вчера играла против Северной Македонии. Матч завершился ничьей со счетом 1:1, но Казахстан лишился математических шансов на попадание на чемпионат мира.
После игры сообщалось, что вратаря казахстанской сборной пытались ослепить лазерной указкой. Кроме того, фанаты освистывали голкипера и других казахстанских футболистов при владении мячом.
Добавим, тренер сборной Северной Македонии прокомментировал результаты игры.
