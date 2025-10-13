Вратаря сборной Казахстана пытались ослепить во время матча с Северной Македонией

Голкипер сборной Казахстана по футболу Мухаммеджан Сейсен столкнулся с давлением болельщиков во время матча с Северной Македонией, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года на стадионе "Тоше Проески" в Скопье.

Болельщики хозяев поля стремились повлиять на Сейсена во время атак своей команды. В прямую трансляцию по ходу первого тайма попали эпизоды, когда вратаря пытались ослепить лазерной указкой. Также фанаты освистывали голкипера и других казахстанских футболистов при владении мячом.

Зеленый лазер попадал Сейсену в глаза, однако до перерыва он сохранил свои ворота в неприкосновенности. За первый тайм голкипер отметился тремя сейвами.

После перерыва Сейсен еще дважды спас ворота, но пропустил после точного удара полузащитника Эниса Барди со штрафного. В итоге матч завершился ничьей со счетом 1:1.

