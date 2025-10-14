"Казахстан меня не удивил". тренер сборной Северной Македонии высказался о матче

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски прокомментировал ничью с Казахстаном в отборочном турнире чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает Sports.kz.

Милевски признался, что, посмотрев матч, изменил бы схему игры и состав.

"Мы вышли на матч нервными, возможно, из-за тяжелой игры с Бельгией. В первом тайме мы проиграли много единоборств и тех самых вторых мячей, но реакция игроков во втором тайме меня порадовала.

Казахстан меня не удивил, но у нас было недостаточно матчей для более детального анализа. Затем мы изменили и схему, и игроков, и во втором тайме выглядели хорошо. Каждый должен вкладываться в команду, независимо от того, на какой позиции он играет, но у меня нет претензий ни к одному игроку", - поделился тренер.

Он отметил, что считает результат матча справедливым.

"Мы оставили немного свободного пространства, и Казахстан мог нас наказать. Но это футбол, все может случиться. Думаю, такой результат реален. Я не считаю, что игроки недооценили Казахстан. Но каждый раз, когда мы играем матчи, как против Бельгии, и после такого результата, нам приходилось собираться и психологически, и физически", — заключил Милевски.

Напомним, сегодня ночью Казахстан и Северная Македония сыграли вничью, однако по количеству набранных баллов наша сборная оказалась слабее и лишилась шансов выйти на ЧМ-2026.

Казахстанцы завершат отборочный цикл 15 ноября домашним матчем с Бельгией на "Астана Арене". Его пропустят полузащитники Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат, которые в минувшей встрече получили желтые карточки и будут дисквалифицированы.

Македонцы с 13 баллами после семи встреч опустились на второе место в группе. Лидером стала сборная Бельгии, которая в параллельном матче обыграла Уэльс (4:2) и набрала 14 очков.

