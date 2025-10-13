"Это вызов, но мы готовы": тренер сборной Македонии высказался о предстоящей игре с Казахстаном
Опубликовано:
Тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски в преддверии матча с Казахстаном поделился своим мнением о предстоящей игре, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт македонской федерации футбола.
Тренер отметил, что его сборная встретит гостей в Скопье уже 13 октября.
"Каждый матч важен, но следующий всегда самый важный. Казахстан уже показал, особенно в Астане, что у них есть потенциал. У них новый тренер, это вызов, но мы готовы ко всему", - сообщил Милевски.
Он добавил, что его подопечные находятся в форме.
В официальном профиле македонской сборной фанаты активно поддерживают футболистов перед игрой с Казахстаном.
"Мы должны выиграть, чтобы пройти на чемпионат мира", " Привет из Казахстана, надеюсь сегодня вечером будет хороший матч", "Всем удачи", - писали они.
Отметим, ранее мужские сборные Бельгии и Северной Македонии по футболу не выявили победителя в очном матче квалификации чемпионата мира 2026 года.
Теперь им предстоит игра с Казахстаном, который с шестью баллами идет на четвертой позиции после разгрома Лихтенштейна.
Уже сегодня сборная Казахстана по футболу проведет седьмой матч в квалификации чемпионата мира 2026 года. Он состоится на стадионе "Тоше Проески" в Скопье.
