"Это вызов, но мы готовы": тренер сборной Македонии высказался о предстоящей игре с Казахстаном

Тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски в преддверии матча с Казахстаном поделился своим мнением о предстоящей игре, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт македонской федерации футбола.

Тренер отметил, что его сборная встретит гостей в Скопье уже 13 октября.

"Каждый матч важен, но следующий всегда самый важный. Казахстан уже показал, особенно в Астане, что у них есть потенциал. У них новый тренер, это вызов, но мы готовы ко всему", - сообщил Милевски.

Он добавил, что его подопечные находятся в форме.

В официальном профиле македонской сборной фанаты активно поддерживают футболистов перед игрой с Казахстаном.

"Мы должны выиграть, чтобы пройти на чемпионат мира", " Привет из Казахстана, надеюсь сегодня вечером будет хороший матч", "Всем удачи", - писали они.

Отметим, ранее мужские сборные Бельгии и Северной Македонии по футболу не выявили победителя в очном матче квалификации чемпионата мира 2026 года.

Теперь им предстоит игра с Казахстаном, который с шестью баллами идет на четвертой позиции после разгрома Лихтенштейна.

Уже сегодня сборная Казахстана по футболу проведет седьмой матч в квалификации чемпионата мира 2026 года. Он состоится на стадионе "Тоше Проески" в Скопье.

