Сборная Северной Македонии отобрала очки у Бельгии перед матчем с Казахстаном

Мужские сборные Бельгии и Северной Македонии по футболу не выявили победителя в очном матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках седьмого тура группы J. Матч прошел на стадионе "Планет Групп Арена" в Генте и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Хозяева поля нанесли пять ударов в створ ворот, тогда как у гостей не было таких попыток. Кроме того, бельгийцы значительно превзошли соперников по владению мячом — 69% на 31%.

Ничья позволила македонцам набрать 12 очков после шести матчей и сохранить лидерство в таблице. Следующую игру эта команда проведет 13 октября против Казахстана, который с шестью баллами идет на четвертой позиции после разгрома Лихтенштейна. Матч в Скопье начнется в 23:45 по времени Астаны.

Бельгийцы же с 11 очками после пяти встреч занимают второе место. Столько же игр провел Уэльс, который с 10 баллами идет строчкой ниже.

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.