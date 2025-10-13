Отбор ЧМ-2026 по футболу, Северная Македония — Казахстан: прямая трансляция, турнирное положение

В понедельник, 13 октября, сборная Казахстана по футболу проведет седьмой матч в квалификации чемпионата мира 2026 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед выездной игрой с Северной Македонией.

Во сколько начнется матч?

Игра восьмого тура группы J состоится на стадионе "Тоше Проески" в Скопье. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени (23:45 по казахстанскому). Это четвертая и последняя гостевая игра для национальной команды в нынешнем отборочном цикле.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет республиканский телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

В мужском рейтинге ФИФА отечественная команда идет на 118-й строчке, тогда как Северная Македония занимает 63-ю. Что касается раскладов в группе, то соперники провели по шесть матчей.

Казахстанцы начали квалификацию с выездного поражения от Уэльса (1:3), затем в гостях обыграли Лихтенштейн (2:0) и дома уступили Северной Македонии (0:1) и Уэльсу (0:1). После этого национальная команда на выезде была разгромлена Бельгией (0:6), после чего Али Алиев подал в отставку с поста главного тренера. 10 октября уже под руководством Талгата Байсуфинова казахстанцы дома одержали крупную победу над Лихтенштейном (4:0).

С шестью очками национальная сборная занимает четвертую позицию и сохраняет математические шансы на попадание в стыковые матчи, но не на прямую путевку на ЧМ-2026. Для продолжения борьбы необходимо победить в двух оставшихся встречах (последняя — с Бельгией в Астане в ноябре).

Северная Македония за шесть матчей ни потерпела ни одного поражения. Команда дважды сыграла вничью с Бельгией (1:1 — дома, 0:0 — на выезде), дважды разгромила Лихтенштейн (3:0 — на выезде, 5:0 — дома). Также македонцы на своем поле разделили очки с Уэльсом (1:1), а в гостях победили Казахстан (1:0).

С 12 баллами эта команда возглавляет группу J. Следом идут Бельгия (11) и Уэльс (10), которые провели по пять матчей.

Кто попадет на чемпионат мира?

Победители всех 12 групп напрямую выйдут на ЧМ-2026. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Какой состав у сборной Казахстана?

С актуальной заявкой на матч против Северной Македонии можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. Стартовые составы станут известны примерно за час до начала игры. По ходу встречи у соперников будет возможность сделать по пять замен.

Кто тренирует сборную Казахстана?

В конце сентября исполняющим обязанности главного тренера стал 57-летний казахстанский специалист Талгат Байсуфинов. При этом Алиев после отставки остался в тренерском штабе в роли ассистента. Сборную Северной Македонии возглавляет 54-летний местный специалист Благоя Милевски.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.