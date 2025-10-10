"Поставить позолоченный памятник" Асхату Тагыбергену предложили в Казахстане

Спортивный журналист Арай Есенбек во время обзора матча "Тобол" - "Ордабасы" в шутку предложил поставить памятник футболисту Асхату Тагыбергену, передает Sports.kz.

Обзор вышел на YouTube-канал "Күнгей.кз".

Есенбек отметил, что атмосфера на стадионе "Кайсар Арена" в Кызылорде была прекрасной, однако он не понял, почему кызылординцы болели за "Тобол". Отметим, "Ордабасы" - шымкентский футбольный клуб, а "Тобол" - костанайский.

"Они кричали: "Асхат, Асхат". Я сказал коллегам и фанатам, которые там были: "Прямо перед "Кайсар Ареной" поставьте Асхату Тагыбергену позолоченный памятник". Я не знаю, но сказать по правде, Асхат Тагыберген не был лучшим игроком этого матча", — поделился своим мнением журналист.

К слову, матч закончился победой "Тобола" - он выиграл со счетом 2:0 и стал обладателем Кубка Казахстана по футболу.

Напомним, Тагыберген выступал за "Ордабасы" в 2023-2024 годах и был капитаном клуба. Он покинул клуб в марте этого года после критики акима Шымкента - Габит Сыздыкбеков заявил, что футболист зарабатывает 20 млн тенге, но "не может играть, а уходить не хочет". До окончания контракта Тагыбергена с "Ордабасы" оставалось 10 месяцев.

При этом жена Тагыбергена вступилась за мужа. Она заявила, что гордится вкладом супруга в футбол, его честной игрой и полной самоотдачей.

Добавим, в июле Тагыберген оказался замешан в небольшом скандале с актюбинскими болельщиками. СМИ писали, что во время матча в Актобе футболист вступил в перепалку с болельщиком - игрок "Тобола", уходя на замену в концовке матча, обратился к кому-то с трибуны и предложил выйти "один на один". Позже он прокомментировал эту ситуацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.