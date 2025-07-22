Асхат Тагыберген сделал заявление после скандального видео с болельщиками в Актобе (видео)

Полузащитник "Тобола", бывший капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген высказался об актюбинских болельщиках после появления в Сети скандального видео, передает Sport.kz.

Как пишет издание, во время матча в Актобе 20 июля Асхат Тагыберген вступил в перепалку с болельщиком - игрок "Тобола", уходя на замену в концовке матча, обратился к кому-то с трибуны и предложил выйти "один на один".

Момент попал на видео.

После матча Тагыберген высказался об актюбинских болельщиках, призвав их быть добрее друг к другу.

"Пусть другие болельщики не обижаются, но считаю, что болельщики в Актобе — номер один в Казахстане. Считаю, что их фанатство — это отдельная традиция. Игра на этом стадионе вызывает у меня особые чувства. Есть, кто кричат, кто-то поддерживает. Ради людей, которые поддерживают — сделал круг вокруг поля и выразил свою благодарность.

Все, что было до этого, Аллах же сказал — "Будьте прощающими". Давайте будем друг к другу милосердными, и все будет хорошо", — заявил экс-капитан сборной Казахстана.

Напомним, 20 июля в Актобе состоялся матч между "Актобе" и Тоболом". Встреча завершилась ничьей.

По итогам матча "Тоболу" удалось удержаться в тройке лидеров в турнирной таблице КПЛ. "Актобе", отставая на два балла от своих оппонентов, расположился на четвертом месте в чемпионате Казахстана.

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