Дубль Винисиуса и гол Мбаппе принесли "Реалу" победу в первом матче после разгрома "Кайрата"
Опубликовано:
Футболисты мадридского "Реала" одержали домашнюю победу над "Вильярреалом" в матче восьмого тура чемпионата Испании сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в столице на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Дубль оформил бразильский вингер Винисиус Жуниор (47 и 69 минуты), который второй мяч забил с пенальти и в итоге был признан лучшим игроком встречи. Также в составе мадридцев отличился французский нападающий Килиан Мбаппе (81).
Автором единственного гола "Вильярреала" стал грузинский форвард Жорж Микаутадзе (73). При этом гости завершали матч в меньшинстве из-за удаления уругвайского защитника Сантьяго Моуриньо (77).
Для "Реала" игра стала первой после встречи с казахстанским "Кайратом" в Алматы. Напомним, тот матч Лиги чемпионов завершился со счетом 5:0 в пользу мадридцев.
Набрав 21 очко, "Реал" вернулся на первое место в Ла Лиге. Однако по итогам тура лидерство может вновь перехватить "Барселона". "Вильярреал" же с 16 баллами занимает третью позицию.
