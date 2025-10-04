"Кайрат" принял решение по будущему капитана сборной Беларуси Александра Мартыновича
Защитник сборной Беларуси по футболу Александр Мартынович продлил контракт с "Кайратом", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление алматинского клуба в Instagram.
Новое соглашение с 38-летним центральным защитником рассчитано до конца 2026 года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.
"Желто-черные поздравляют Александра и желают новых побед и титулов вместе с алматинским клубом!" — говорится в заявлении.
Мартынович выступает за "Кайрат" с лета 2024 года. Он регулярно выходит в стартовом составе команды, в том числе с капитанской повязкой.
За это время защитник принял участие в 48 матчах алматинцев во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. В прошлом сезоне вместе с командой он стал победителем Казахстанской премьер-лиге, после чего помог ей впервые в истории выйти в основную сетку Лиги чемпионов. Также с "Кайратом" Мартынович выиграл Суперкубок страны 2025 года.
На данный момент трансферная стоимость капитана сборной Беларуси оценивается в 250 тысяч евро.
Напомним, ранее Мартынович выступил с заявлением после разгромного поражения "Кайрата" от испанского "Реала" (Мадрид) в Лиге чемпионов.
