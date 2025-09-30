Матч "Кайрата" с "Реалом": как болельщики встречали команды на стадионе в Алматы
Опубликовано:
В Алматы начался матч алматинского "Кайрата" против мадридского "Реала" в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Зрители восторженно приняли обе команды при выходе на разминку, передает корреспондент NUR.KZ.
Незадолго до старта матча футболисты "Кайрата" и "Реала" вышли на разминку. При выходе алматинского клуба Центральный стадион взорвался овациями и криками поддержки.
Футболистов "Реала" встретили смешанно: кто-то гулом и свистом, другие - визгами счастья и аплодисментами.
Также болельщики с восторгом выслушали легендарный гимн Лиги чемпионов УЕФА.
Добавим, ранее футбольные клубы "Кайрат" и "Реал" объявили стартовые составы на очный матч общего этапа Лиги чемпионов.
Также мы рассказывали о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.
Кроме того, мы писали, что происходило на стадионе в Алматы за час до старта матча с "Реалом".
Добавим, после приезда мадридского "Реала" в Алматы на матч с "Кайратом" на сайтах для продажи товаров и услуг появились объявления с предложениями купить автографы известных футболистов по ценам от 18 до 500 тыс. тенге.
Также в Сети обсуждают водометный бронеавтомобиль, который направлялся в сторону Центрального стадиона, где скоро начнется матч "Кайрат" - "Реал".
