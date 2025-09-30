"Для разгона безбилетников": алматинцы обсуждают черный броневик перед матчем "Кайрат" — "Реал"

В Сети обсуждают водометный бронеавтомобиль, который направлялся в сторону Центрального стадиона, где скоро начнется самый ожидаемый матч "Кайрат" - "Реал", передает NUR.KZ.

В соцсети Threads сообщили о необычной спецтехнике, которую заметили по улице Сатпаева, предположительно направляющуюся в сторону Центрального стадиона.

"Кто знает, что это? Похоже на машину из "Черепашек-ниндзя", не ты ли это Мбаппе?", - написал автор публикации.

На фото запечатлен черный грузовик с установленным водометом, говорят казахстанцы.

Поскольку время близится к вечеру и на стадионе скоро начнется матч "Кайрат" - "Реал", пользователи Сети оставили в комментариях много разных предположений, для чего спецтехника едет к месту исторической игры. Вот некоторые из них:

"Мбаппе приехал, а Донателло нельзя что ли?";

"Водометы на всех матчах стоят. Толпу разгонять";

"Кто захочет без билета протолкнуться, брызгать будут";

"Это секретный игрок Кайрата";

"Мбаппе решил на своей машине на тренировку доехать";

"Черепашки-ниндзя едут".

Корреспондент NUR.KZ отправил запрос в Департамент полиции Алматы для уточнения информации по спецтехнике. На момент публикации ответ не поступил.

Несмотря на то, что до матча остается несколько часов, алматинцы и гости города собрались возле Центрального стадиона. О том, как толпы болельщиков всех возрастов готовятся к активной поддержке алматинской команды, читайте здесь. Напомним, уже сегодня, 30 сентября, казахстанский "Кайрат" проведет дебютный домашний матч в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА. Для болельщиков добавим, после приезда мадридского "Реала" в Алматы на матч с "Кайратом" на сайтах для продажи товаров и услуг появились объявления с предложениями купить автографы известных футболистов по ценам от 18 до 500 тыс. тенге. Также мы писали о том, как мадридскую команду встретили по прибытии в Казахстан, и что прилетевший в Алматы Килиан Мбаппе в составе "Реала" оставил автограф юному казахстанскому фанату на футболке со своим номером.

