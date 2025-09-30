jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      "Для разгона безбилетников": алматинцы обсуждают черный броневик перед матчем "Кайрат" — "Реал"

      Опубликовано:

      Спецтехника
      Спецтехнка. Фото: threads.com/@maksat_2000____

      В Сети обсуждают водометный бронеавтомобиль, который направлялся в сторону Центрального стадиона, где скоро начнется самый ожидаемый матч "Кайрат" - "Реал", передает NUR.KZ.

      В соцсети Threads сообщили о необычной спецтехнике, которую заметили по улице Сатпаева, предположительно направляющуюся в сторону Центрального стадиона.

      "Кто знает, что это? Похоже на машину из "Черепашек-ниндзя", не ты ли это Мбаппе?", - написал автор публикации.

      На фото запечатлен черный грузовик с установленным водометом, говорят казахстанцы.

      Поскольку время близится к вечеру и на стадионе скоро начнется матч "Кайрат" - "Реал", пользователи Сети оставили в комментариях много разных предположений, для чего спецтехника едет к месту исторической игры. Вот некоторые из них:

      • "Мбаппе приехал, а Донателло нельзя что ли?";
      • "Водометы на всех матчах стоят. Толпу разгонять";
      • "Кто захочет без билета протолкнуться, брызгать будут";
      • "Это секретный игрок Кайрата";
      • "Мбаппе решил на своей машине на тренировку доехать";
      • "Черепашки-ниндзя едут".
      Свежая публикация по теме:
      "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"

      Корреспондент NUR.KZ отправил запрос в Департамент полиции Алматы для уточнения информации по спецтехнике. На момент публикации ответ не поступил.

      Несмотря на то, что до матча остается несколько часов, алматинцы и гости города собрались возле Центрального стадиона. О том, как толпы болельщиков всех возрастов готовятся к активной поддержке алматинской команды, читайте здесь.

      Напомним, уже сегодня, 30 сентября, казахстанский "Кайрат" проведет дебютный домашний матч в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА.

      Для болельщиков добавим, после приезда мадридского "Реала" в Алматы на матч с "Кайратом" на сайтах для продажи товаров и услуг появились объявления с предложениями купить автографы известных футболистов по ценам от 18 до 500 тыс. тенге.

      Также мы писали о том, как мадридскую команду встретили по прибытии в Казахстан, и что прилетевший в Алматы Килиан Мбаппе в составе "Реала" оставил автограф юному казахстанскому фанату на футболке со своим номером.

      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

